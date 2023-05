Stiri pe aceeasi tema

- Competiția culinara Chefi la cuțite continua cu o noua etapa, care ii duce pe concurenți tot mai aproape de marele premiu. Dupa saptamani intregi de preselecții, jurații și-au ales echipele, dupa ce au trimis acasa 80 de concurenți. Emoțiile lor au atins cote maxime, iar bucuria succesului a intrecut…

- Spiritele s-au incins la Chefi la cuțite! Brindușa Bostan și-a scos la inaintare talentul la gatit și silueta de invidiat, insa acest lucru nu a ferit-o de comentariile dure din partea juraților. Preparatul pe care l-a gatit a starnit comentarii, iar jurații s-au simțit neindreptațiți. Iata de la ce…

- Valentin Caprariu și mama lui, Lia, sunt extrem de cunoscuți pe TikTok, acolo unde au milioane de aprecieri și urmaritori. Prezenți in ediția din aceasta seara Chefi la cuțite, cei doi s-au luat la cearta in stilul caracteristic, in fața juraților. Iata ce replici și-au dat unul altuia in fața lui Bontea,…

- Kali și Niko G au venit la Chefi la cuțite increzatoare in abilitațile lor in bucatarie. Cu toate ca au recunoscut ca nu obișnuiesc sa gateasca prea des, cele doua artiste au venit cu un desert care le-a amintit juraților de copilarie.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a pus la bataie jocul de amuleta, iar juraților nu le-a venit sa creada atunci cand au auzit ce-au de facut. Chef Henrik s-a alaturat juraților și a pașit in bucataria show-ului culinar pentru a pregati preparatele alaturi de…

- Aseara, la Chefi la cuțite, ocupantul celui de-al patrulea banc de lucru, Chef Marian Cernat, a caștigat jocul jurizat de Mirela Retegan, imbogațind astfel seiful cu o amuleta foarte importanta. In seara aceasta, degustatorul de la amuleta este Liviu Varc

- Anzhu Pathak este brahmanul care le-a gatit chefilor burger de țestoasa in ediția 5 a sezonului 11 Chefi la cuțite, de pe 4 aprilie 2023. Iata cum au reacționat jurații show-ului culinar cand au gustat preparatul.

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes "Chefi la cuțite" și "Asia Express", Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei…