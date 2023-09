S-au decis în coaliția de la Guvern: Salariul minim va crește din 1 octombrie, la 3.300 de lei S-au decis in coaliția de la Guvern: Salariul minim va crește din 1 octombrie, la 3.300 de lei Salariul minim ar urma sa creasca la 3.300 de lei, de la 1 octombrie. Cel puțin asta a susținut Marcel Boloș. ministrul de Finanțe al Romaniei, vineri, intr-o emisiune televizata la Antena3, relateaza alba24.ro. Acesta a precizat ca masura a fost agreata in coaliția de guvernare și ca salariul minim ar urma sa creasca de […] Citește S-au decis in coaliția de la Guvern: Salariul minim va crește din 1 octombrie, la 3.300 de lei in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

