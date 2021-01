Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca printre marile probleme ale mediului de afaceri se numara nu fiscalitatea, ci lipsa fortei calificate de munca si birocratia. Ea reclama ca in Romana s-au cheltuit fara folos sume mari pe cursuri de calificare. „Am o parere personala si pe care cred ca o…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni ca a purtat discuții cu reprezentanții Confederației Nationațe a Sindicatelor Libere din Romania - Frația, pe marginea acordarii stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare : "Ministerul susține acordarea acestuia…

- O campanie nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va incepe in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea spune ca acum este etapa de pregatire…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de pregatire…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania persoane care cumuleaza cate sase sau sapte ajutoare de la stat, primite sub diverse forme, ea anuntand ca in teritoriu se vor face controale care sa stabileasca daca beneficiarii acestora au dorinta de a-si gasi un loc de munca sau se complac…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, și-a exprimat indignarea fața de nedreptațile care au loc in Romania. Daca mii de persoane traiesc cu o pensie minima, insuficienta pentru un trai decent, pensionarii de lux beneficiaza de sume astronomice nemeritate. Ce pensie astronomica primește cel mai bogat pensionar…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in decursul lunii decembrie, un numar de 77 de programe de formare profesionala, la nivel national. Potrivit ANOFM, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari, precum: operator introducere validare si prelucrare…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…