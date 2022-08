Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-17 iulie, polițiștii clujeni au derulat acțiuni cu efective marite pentru combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan, preponderent pe tronsonul dintre Cluj-Napoca și Gherla și pe Centura Apahida.

- Ieri, 14 iunie 2022, in jurul orei 22.30, printr-un apel la 112, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au fost sesizați de catre un participant la trafic, care circula pe raza localitații Lancram, cu privire la faptul ca un camion are o traiectorie sinuoasa. Echipajul de poliție aflat in trafic…

- Lucian, un tanar originar din Nima, comuna Mintiu Gherlii, fost elev la liceu la Gherla, acum paramedic la Cluj-Napoca, a cerut și a primit sprijinul poliției pentru a-și cere iubita in casatorie intr-un mod cu totul original. Intr-o zi cu soare, cand cei doi indraagostiți circulau cu mașina prin Florești,…

- Dragostea nu are varsta, iar un cuplu din Italia a demonstrat din plin acest lucru. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani.Diferenta de varsta dintre cei doi este de 56 de ani. Acest lucru nu i a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse care au…

- Dupa ce a devenit tata pentru a treia oara, se pare ca Laurențiu Reghecampf are și planuri de nunta impreuna cu iubita lui, Corina Caciuc. Antrenorul de la Universitatea Craiova a postat un video sugestiv pe una dintre rețelele de socializare. Reghe este in culmea fericirii, dupa ce iubita lui a nascut…

- Rețelele de socializare, precum TikTok, in ultimii ani au devenit din ce in ce mai populare. Multe din clipurile postate de utilizatori au ajuns adevarate trenduri. Uunele dintre cele mai partajate videoclipuri de pe aplicație implica hack-uri alimentare. De exemplu, pastele feta virale sau trendul…

- La data de 10 mai a.c., a fost dispusa arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui barbat, de 33 de ani, din Sangeorz Bai, in urma investigatiilor efectuate de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in baza ordonantei de delegare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de…