S-au crezut în Vestul Sălbatic! Pistolarii din Lechința, reținuți și puși sub control judiciar Doi barbați din comuna bistrițeana Lechința au fost puși miercuri sub control judiciar de catre procurori, dupa ce unul dintre ei a postat pe o rețea de socializare in care trage focuri verticale de arma. Pistolul ii aparține, fara drept, celuilalt barbat, și a fost adus din Germania. Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat marți trei percheziții domiciliare pe raza localitaților Lechința și Chiraleș, in urma carora a fost identificat pistolul folosit in inregistrarea video postata pe o aplicație de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un clip video a aparut ieri online, in care un barbat se lauda ca are un pistol „pregatit pentru dușmani”. Polițiștii au facut verificari și percheziții. Pistolarul și inca un prieten de-al lui, reținuți: ”Sa știți ca nu-s….(bip)….și am un pistol, special pentru dușmanii mei. Ca așa e, daca vrei sa…

- Doi tineri din Teaca sunt banuiți de polițiști ca ar fi desfașurat activitați de braconaj. Opriți pentru verificari, in autoturismul acestora oamenii legii au descoperit mai multe arme. Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Lechința impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Bistrița…

- Politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, de investigarea criminalitații economice, de la ordine publica și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, au efectuat…

- Șapte persoane din Bistrița-Nasaud, care au solicitat acordarea indemnizației de sprijin ca urmare a intreruperii activitații pe perioada starii de urgența și pe perioada starii de alerta pe teritoriul Romaniei, sunt cercetate de polițiști, pentru inșelaciune și fals in declarații. Oamenii legii au…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița-Nasaud au ridicat, miercuri, in vederea cercetarilor o arma neletala cu aer comprimat, supusa autorizarii, deținuta ilegal de un tanar de 29 de ani din Bistrița. Din cercetarile…

- Patru tineri din Viile Tecii, banuiți de comiterea unor furturi, au fost reținuți de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, in urma unor percheziții domiciliare. Ulterior, trei au fost arestați preventiv, iar unul in arest la domiciliu. Șase mandate de percheziție domiciliara au fost puse in…

- Autorul falsei amenintari cu bomba de la o banca din municipiul Bistrita, situata langa Palatul Administrativ, a fost identificat in persoana unui bistritean in varsta de 38 de ani, a anuntat joi Inspectoratul de Politie Judetean, conform Agerpres. In baza unui mandat de perchezitie domiciliara, politistii…