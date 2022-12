S-au cheltuit 21 de milioane de euro în 2022, bani publici, pe spectacole gratuite, concerte și bâlciuri Programul Romei antice ”Paine și circ” pare sa aiba succes și dupa 2000 de ani, in Romania. O suma incredibila, 21 milioane de euro, bani publici, s-a cheltuit pe concerte publice cu intrare libera, șuse, balciuri de genul ”zilelor orașelor”, targuri de Craciun ori concerte de Revelion. Conform unei anchete digi24.ro, in baza documentarii (a studiat cu atenție contractele de achiziții directe prin SEAP), administrațiile locale și autoritațile au cotractat prin achiziție directa anul acesta 5896 servicii artistice in valoare de peste 104 milioane lei (circa 21 milioane de euro). Angela Rusu face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți barbați care au plecat din municipiul Arad cu mașinile, pentru a prelua migranți din județul Caraș-Severin, au fost reținuți de polițiști in momentul in care așteptau ca strainii sa se urce in autoturismele lor.

- De cateva saptamani incoace are loc un adevarat razboi intre institutiile statului pentru a beneficia de serviciile artistilor la concertele de Revelion sau pentru cele de Sarbatori. Se arunca cu sume de ordinul zecilor de mii de euro pentru aceste concerte in noaptea dintre ani. Digi24.ro a studiat…

- Din aceasta suma, municipiul Constanta beneficiaza de 110.921.128,53 lei, iar pentru municipiul Bucuresti se aloca 242.072.921,99 lei. De asemenea, ministrul dezvoltarii a aprobat suplimentarea, din bugetul MDLPA, a lucrarilor de modernizare a unor retele termice din municipiul Arad, in valoare de 1.068.913,68…

- Potrivit sursei citate, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, au pus in executare 17 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Constanta,…

- Mii de chișinauieni și oaspeți ai capitalei au fost prezenți ieri seara la concertul grandios din Piața Marii Adunari Naționale. Spectacolul cu artiști a durat pina aproape de miezul nopții, iar fanii au ramas in piața pina la acea ora tirzie pentru a-l intimpina pe interpretul lor indragit Carla’s…

- CARAȘ-SEVERIN – Primariile Obreja și Brebu refuza sa aloce 5.000 de metri patrați proiectului din care ar avea numai de caștigat! Odata alocate, aceste suprafețe ar putea fi dezmembrate, urmand sa se faca un extras CF separat, pe care sa aiba dreptul de a lucra ADI-ul din care fac parte cele doua comune.…

- Un barbat cautat de autoritatile din Ungaria pentru trafic de migranti a fost prins vineri dupa-amiaza de politistii din Caransebes, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, citat de Agerpres. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in judetul Caras-Severin…

- Unul din momentele așteptate de mulți participanți la Sarbatoarea Castanelor este spectacolul de artificii. Acesta nu va lipsi nici din ediția 2022 și va avea loc intr-una din cele trei zile ale evenimentului. Mai exact, duminica, 25 septembrie, de la ora 22.00, pe bulevardul Unirii. In aceasta ultima…