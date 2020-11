Stiri pe aceeasi tema

- Italianul a ințeles la 0-1 cu Chindia ca, in condițiile mai multor absențe, Craiova n-are soluții viabile. In absența catorva jucatori-cheie, echipa a clacat chiar și impotriva unui adversar modest, aspect evidențiat inclusiv de indicele InStat, cel mai mic din acest sezon. Un campionat se caștiga in…

- Ciprian Moscu a trait in Anglia de la un an, iar acum il asista pe Marius Șumudica la Gaziantep, ca preparator fizic. Romanul a parcurs studiile despre pregatirea fizica in Anglia și a bifat cateva cluburi și in Liga 1. A fost la Chiajna cu Șumudica, a fost și la FCSB, unde stabilise cu Neubert sa lucreze…

- O prima repriza destul de monotona in Banie. Așa cum a avertizat tehnicianul Craioveio inainte de meci, formația din Clinceni a prezentat și in acest meci o aparare foarte bine organizata, iar alb-albaștrii nu au reușit sa o desfaca in primele 45 de minute. Oaspeții au fost periculoși in mai multe situații,…

- O fire sincera și directa, atunci cand a venit vorba despre mariajul cu Ilie Nastase, Brigitte Pastrama a izbucnit in lacrimi! Care este, de fapt, adevaratul motiv pentru care cei doi au ajuns la divorț? Bruneta a povestit totul fara pic de rușine!

- Dinamo - Craiova se joaca azi, de la 21:30, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a din Liga I. Derby-ul rundei se anunța spectaculos, mai ales ca dinamoviștii sunt obligați sa caștige, in timp ce oltenii lui Bergodi vin cu gandul sa-și pastreze parcursul perfect in campionat. Șase meciuri, șase victorii…

- Eliminarea din Europa League, 1-2 cu Lokomotiv Tbilisi, e istorie la Craiova - asigura portarul Mirko Pigliacelli: "Acum ne concentram pe campionat". Și cand vine vorba de Liga 1, dupa 5 victorii din 5 posibile, portarul italian are deja discurs de lider: "Sper sa luam titlul anul acesta, cred ca-l…

- Andrei Ivan (23 de ani) a reușit in victoria cu Viitorul, 4-1, primul sau gol pentru Craiova in acest sezon. Foștii mari jucatori ai Științei așteapta insa mult mai mult de la vedeta oltenilor. In direct la GSP Live, Emil Sandoi (55 de ani), in prezent antrenor la Chindia Targoviște, a radiografiat…

- Angelina Jolie pare ca nu vrea ca divorțul de Brad Pitt sa se termine. Cei doi s-au desparțit in anul 2016, dar o decizie finala nu a fost luata in acest sens. Se pare ca actrița are și un motiv intemeiat pentru a nu face acest lucru!