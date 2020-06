Stiri pe aceeasi tema

- “CONGRESUL” INTERLOPILOR DIN MURGENI, LA POLITIA BARLAD UPDATE: 9 barbați din Murgeni, reținuți in urma perchezițiilor de duminica dimineața In urma audierilor care au avut loc la sediul Poliției Barrlad, oamenii legii au decis sa rețina 9 barbați din cei 26 duși la secție, pentru o perioada de 24 de…

- Noua barbati au fost retinuti, duminica seara, pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor de la Murgeni. Dosarul a fost deschis dupa ce zeci de persoane au participat in seara de 4 iunie, la o bataie cu bate, sabii si in cadrul careia s-au tras focuri de arma. In urma incidentului, localitatea a fost…

- Orasul vasluian Murgeni a fost declarat "zona speciala de siguranta", dupa ce, la finalul saptamanii trecute, doua clanuri s-au batut cu bate si sabii. Sute de politisti si jandarmi vor patrula pentru urmatoarele 30 de zile strazile orasului.

- Polițitii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi barbați, de 16 și 35 de ani, acuzați ca au batut o persoana pe strada.”La data de 3 iunie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut pentru 24 de ore 2 barbati de 16, respectiv 35 de ani, din comuna Floresti,…

- In urma scandalului, patru indivizi care au folosit sabii au fost incarcerati. Doua persoane de 30 și 52 de ani, au ajuns la spital din cauza ranilor grave. Motivul altercatiei este unul halucinant. Una dintre victime a dat cu mașina peste berile agresorilor inșirate pe asfalt. "Era lume multa…

- In urma celor 14 percheziții efectuate miercuri de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, in județele Cluj și Valcea, anchetatorii au ridicat 28020 de euro, 11130 de lei, 6025 de lire sterline, 100 de franci elvețieni și patru ceasuri de lux. De asemenea, au fost indisponibilizate…

- La data de 7 aprilie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au documentat activitatea infractionala a doi barbati de Post-ul VIDEO: Doi barbați au batut doi batrani de la care au furat o suma considerabila. Au fost reținuți de polițiști apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi barbați de 33 și, respectiv, 37 de ani au fost reținuti de poliție, dupa ce au amenințat cu cuțitul proprietarul unui magazin alimentar. Incidentul s-a produs duminica seara, in satul Moscovei din raionul Cahul.