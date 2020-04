Ulterior acestei situații, persoanele in cauza au devenit violente și au aruncat cu pietre inspre polițiști. In ajutorul acestora au mai ajuns alte doua echipaje iar batalia a devenit una in toata regula, atacatorii de etnie roma folosint furci și topoare. „La solicitarile de pastrare a distantei sociale adresate de catre fortele de ordine care asigurau punerea in aplicare a masurilor de distantare sociala, potrivit ordonantelor militare de punere in aplicare a Decretului de instituire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, mai multe persoane au aruncat cu diverse corpuri contondente (pietre,…