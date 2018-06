Un grup de tineri s-a aventurat intr-o casa bantuita, aflata in afara orasului. Casa abandonata in care s-au aventurat niste tineri. YouTuber-ul Josh si grupul lui de prieteni au dat dovada de curaj. Mai ales avand in vedere povestile cu case bantuite din America. Inarmati cu camere video, tinerii au intrat intr-o casa bantuita si […] The post S-au aventurat intr-o casa parasita si au regretat imediat. Ce au gasit in ea. S-au speriat si au plecat imediat dupa ce au vazut o… appeared first on Cancan.ro .