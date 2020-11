Bogdan Trif: Am fost diagnosticat cu COVID-19

Șeful PSD Sibiu, fostul ministru al Turismului Bogdan Trif, a anunţat marţi seara că este infectat cu noul coronavirus şi nu are "o formă gravă a bolii". "Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă aşteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecţie: am purtat mască,… [citeste mai departe]