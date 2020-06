Pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume a amanat sau a anulat o mulțime de mari competiții sportive care erau programate in acest an. Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate inițial in perioada 24 iulie – 9 august, au fost și ele amanate pentru 2021, in intervalul 23 iulie – 8 august. In consecința, World Athletics (forul mondial de atletism) – care a suspendat recunoașterea oricarui barem indeplinit pentru Tokyo in intervalul 6 aprilie – 30 noiembrie 2020 – a anunțat, la mijlocul acestei saptamani, noile perioade de calificare la Jocurile Olimpice: – pentru maraton și 50 km marș:…