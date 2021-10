Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de amenzi pentru nerespectarea masurilor anti COVID-19 a ajuns la 14.000 numai saptamana aceasta. Cuantumul lor este 2,7 milioane de lei. „Odata cu intrarea in vigoare a noilor masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, efectivele MAI au intensificat prezenta la nivelul intregii…

- Ministerul Sanatatii (MS) a amanat din nou stabilirea castigatorului la licitatia pentru proiectarea lucrarilor la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi, in conditiile in care procedura a fost lansata in decembrie 2019. Valoarea contractului se ridica la aproape 64 milioane lei, fara TVA. Astazi era…

- La solicitarea Ministerului Sanatatii si Ministerului Finantelor, Guvernul a adoptat joi, 19 august, proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi – COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania si Banca Europeana de Investitii…

- Spitalull regional va fi organizat pe centre de ingrijire, grupate pe patologii inrudite și va avea 850 de paturi de spitalizare continua, 60 de paturi de urgența, 45 de paturi pentru spitalizare de zi, 70 de cabinete ambulatorii, 19 de sali de operație, servicii avansate de imagistica, radiologie…

- Guvernul a aprobat, astazi, doua proiecte de lege privind finanțarea sistemului medical, prin imprumuturi de la BIRD și BEI. Unul dintre actele normative aprobate astazi de Executiv se refera la aprobarea Contractului de finanțare pentru Spitalul Regional de Urgența Iași – COVID-19, in valoare de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi - COVID-19, in valoare de 250 de milioane de euro, semnat intre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI) la Bucuresti si Luxemburg pe 20 aprilie. Conform…

- Contractul semnat cu Banca Europeana de Investitii la 20 aprilie 2021, se ridica la 250 milioane euro. „Noul Spital Regional de Urgenta Iasi va inlocui infrastructura invechita si fragmentata a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Iasi cu o structura moderna, la standarde europene, din punct de vedere…