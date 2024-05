Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii MCID , Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi actul normativ pentru finantarea cu 50 de milioane de lei a transformarii digitale pentru 1000 de primarii si consilii judetene."Prin aceste fonduri guvernamentale, aducem beneficiile…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a emis un ordin prin care instituția inființeaza un portal prin care utilizatorii pot raporta conținut audio sau video... The post #nofake – Platforma unde poți raporta conținutul digital fals appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Guvernul a aprobat marti, prin memorandum, constituirea, la nivelul Romaniei, a unui Comitet cu rol de coordonare in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor europene referitoare la date, inclusiv la guvernanta si reutilizarea datelor, la serviciile digitale si la inteligenta artificiala. Potrivit…

- Expert Chim Consum SRL are incheiate mai multe contracte publice, iar printre autoritatile contractante se numara unitati militare, SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Aplicatie unica de control a agenților economici: Statul vrea sa evite suprapunerea organelor de control la aceeași firma Aplicatie unica de control a agenților economici: statul vrea sa evite suprapunerea organelor de control, atunci cand se duc sa verifice un agent economic. Ministerul Cercetarii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Gruia, susține ca a incercat prin toate caile sa rezolve conflictele de munca de la Poșta Romana, dar nu reușește sa dea de șeful Poștei Romane, Valentin Ștefan. Ministrul susține ca inca de la inceputul protestelor angajaților Poștei, Valentin…

- „Gata cu timpul pierdut pe la ghișee sau pe internet in cautarea contactelor pentru instituțiile statului!”, a transmis ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. La propunerea Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii si a Secretariatului General al Guvernului – a fost aprobata operaționalizarea…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a organizat evenimentul „Oportunitați pentru cercetarea romaneasca”, o dezbatere pe marginea pilonului Widening al programului-cadru de finanțare a cercetarii și inovarii in Uniunea Europeana, ce a beneficiat de contribuțiile domnului Bogdan Ivan,…