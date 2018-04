S-au aliniat planetele. Economia se sufoca si la un moment dat va cadea Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre situația mijlocașului Olimpiu Moruțan și a spus ca acesta este foarte afectat de eliminarea din meciul Romania U19 - Ucraina U19, 1-2. "L-am laudat cand merita laudat, dar l-am și criticat cand trebuia criticat. Acum il susțin. Eu am vorbit…

- In 2010, cand criza se așezase confortabil in Romania, ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire a fost industria auto. Devenisem dependenți de ea, spus mai pe șleau, cel puțin cata vreme 20% din total industria romaneasca provenea din zona construcțiilor de mașini. Intre timp, criza s-a mai disipat, iar…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, declara ca nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- Elita mondiala este concentrata zilele acestea in statiunea montana Davos, din inzapezita Elvetie, acolo unde cauta solutii pentru cum sa faca lumea mai buna, in conditii nemaiintalnite in ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul, spaima de anul trecut, este…