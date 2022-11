Stiri pe aceeasi tema

- Politia sarba a retinut peste 600 de migranti ilegali in zona localitatilor Horgos si Subotica, in nordul tarii, la granita cu Ungaria, si desfasoara in continuare cautari dupa ce in cursul noptii au avut loc incidente cu focuri de arma intre migranti, transmit vineri Tanjug si HINA. Migrantii retinuti…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Ușa unui tramvai s-a desprins și a cazut pe șosea in timpul mersului. Vatmanul, ajutat de o femeie, a recuperat ușa pierduta in trafic. Scenele tragi-comice au fost filmate in traficul din Iași, aproape de centrul orașului, de unul dintre calatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Companiei de Transport…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Sa invatam din istorie sa alegem mereu calea pacii. Acesta este apelul lansat de Papa Francisc in timpul rugaciunii Angelus, in timp ce Ucraina se teme escaladarea nucleara, la 60 de ani de la criza rachetelor din Cuba, care a avut loc in timpul celui de-al II-lea Conciliul Vatican. „Nu putem uita pericolul…

- Primele verificari facute la locul scurgerilor de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, intaresc suspiciunile de sabotaj, prin „detonari” care au cauzat „pagube importante”, au transmis, joi, reprezentanții Poliției suedeze, conform Reuters. „Au avut loc detonari in apropiere de…

- Sindicatul Europol, care a dezvaluit inca de saptamana trecuta achiziția „cu dedicație” a Poliției, pentru cele 600 de BMW-uri, a transmis ca mai marii din MAI i-au catalogat ca fiind „vinovații de serviciu”. Cazul a fost sesizat și catre Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, pentru ca…

- O noua amenințare cibernetica vizeaza utilizatorii de Internet din Romania. Este vorba de un mesaj trimis prin e-mail, care include un link, in care ar fi o citație trimisa in numele Jandarmeriei și Poliției. “Ca urmare a activitaților dvs. prin intermediul conexiunii dvs. la internet, poliția noastra…