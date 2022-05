Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat pentru News.ro ca au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de rezervist- voluntar in urma campaniei desfasurate in primele luni ale acestui an. Ministrul explica faptul ca au fost deja optimizate veniturile celor care se inscriu la aceasta categorie, dar…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat pentru News.ro ca au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de rezervist- voluntar in urma campaniei desfasurate in primele luni ale acestui an. Ministrul explica faptul ca au fost deja optimizate veniturile celor care se inscriu la aceasta categorie, dar…

- Ministerul Apararii Naționale pregatește un proiect de lege care prevede angajarea a doua tipuri de voluntar in armata, civili și militari. Anunțul a fost facut joi, la Cluj, de ministrul Vasile Dincu. „Sunt bucuros sa lansam in aceasta perioada si in viitor cateva oferte pentru a aduce voluntari in…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Grupul de Lupta al NATO in Romania, sub comanda franceza, este in faza de constituire si va fi gata curand. Anuntul a fost facut marti seara, in cadrul emisiunii Talk News, difuzata la Profit News. „Grupul, care are, in acest moment, natiunea franceza…

- ”Comisia Europeana a transmis decizia de aprobare a schemei de ajutor, iar ghidul va fi publicat in Monitorul Oficial, urmand ca apelul sa fie lansat in data de 21 martie. Pentru a acoperi necesarul de expertiza pentru evaluarea criteriului “de verde”, ministerul a decis sa contracteze servicii de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma, joi seara, ca toate datele arata ca Vladimir Putin nu se va limita la operatiunea din Ucraina, dar considera ca ”nu are resurse sa incerce sa deschida un razboi cu NATO”. Dorinta lui Putin este, potrivit ministrului, de a reface URSS, dar foarte putini din…

- Mai mulți profesori din Ismail, Ucraina, cer sa fie primiți in Romania și sa fie cazați la Galați impreuna cu familiile lor. Solicitarea a fost facuta prin intermediul Universitații Dunarea de Jos din Galați, profesorii fiind colaboratori ai instituției galațene. Alexandru Nechifor, prorectorul UDJ…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a vorbit despre perioada in care va fi inființat grupul de lupta al NATO in Romania. El a spus ca secretarul general al NATO a decis sa se continue negocierile pe cale dubla, astfel incat prin comunicare și dialog sa se iasa din situația de conflict. Cand se inființeaza…