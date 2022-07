S-au afișat rezultatele examenului de admitere la UPG La unele specializari, listele sunt deschise de catre olimpici! Cei care au dorit sa fie studenți ai Universitații ”Petrol-Gaze” din Ploiești și s-au inscris pentru admiterea in noul an universitar au scapat de emoția aflarii rezultatelor. Luni dupa-amiaza, au fost afișate și publicate, inclusiv pe site-ul universitații, listele nominale – cu codul de identificare pentru fiecare candidat in parte, conform reglementarilor privind protecția datelor cu caracter personal – cu cei declarați admiși la studii universitare de licența, pentru anul universitar 2022-2023. Astfel, pentru fiecare dintre cele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

