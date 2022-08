Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare din sesiunea august-septembrie 2022 (inainte de contestații) – 32,5% – atinge cel mai ridicat nivel din 2009 pana in prezent! Rata de promovare (rezultate inițiale), inregistrata in sesiunea august – septembrie a examenului national de bacalaureat 2022, se situeaza la 32,5%, superioara…

- Miercuri, 31 august, au fost afișate rezultatele examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamna. Rata de promovare la examen se situeaza la 32,5% pe țara, in timp de rata de promovare in județul Cluj este de 34,64%.

- DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați DEZASTRU la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna, in Alba: Cinci licee au ZERO candidați promovați Rezultatele de la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, au fost publicate de Ministerul Educației.…

- Social Au fost publicate rezultatele la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna / LISTA cu notele obținute de elevii teleormaneni august 31, 2022 11:22 Ministerul Educației a publicat rezultatele, inainte de contestații, la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2022. Pentru cautarea rezultatului…

- Sesiunea de toamna a Bacalaureatului va continua vineri cu proba scrisa la Limba si literatura materna, care va fi sustinuta de candidatii din partea minoritatilor nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Aproape 35.000 de candidati s-au inscris pentru a sustine examenul national…

- BAC 2022, sesiunea de toamna. Acesta este baremul OFICIAL la Matematica. Au fost publicate subiectele și baremul oficial la Matematica. Iata ce le-a picat elevilor la examenul de BAC 2022, sesiunea toamna: Baremul oficial la matematica poate fi accesat AICI. Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de…

- Sesiunea august – septembrie a examenului național de Bacalaureat 2022 incepe marți, 16 august, cu aproape 35.000 de candidați inscriși, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, aproape doua treimi provin…

- Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la examenul de Bacalaureat, dupa contestații. Rata de promovare in județul Vaslui a crescut cu doua procente, de la 70,60% la 72,87%. La limba romana unele note au fost majorate și cu un punct. Spre exemplu, un candidat de la Colegiul „Cuza Voda” Huși,…