- Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat, astazi, primele rezultate obtinute de elevi in urma sustinerii Bacalaureatului. Este pentru intaia oara cand numele și prenumele elevilor nu mai sunt facute publice. In județul Buzau au fost obținute opt medii de zece. Este vorba despre: 4 elevi de la „B.P.…

- Rezultatele la Bacalaureat 2020 vor fi afisate azi, pana in ora 12. Notele la BAC 2020 vor fi afișate la avizierele liceelor și pe edu.ro cu anonimizarea numelui si a prenumelui, a anunțat Ministerul Educatiei si Cercetarii. Astfel, la avizier, precum și pe pagina online dedicata rezultatelor de la…

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi afisate marti, pana in ora 12,00. Ministerul Educatiei si Cercetarii va publica rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii Bacalaureatului cu anonimizarea numelui si a prenumelui. Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic,…

- Astazi, 24 iunie, s-a desfașurat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 – proba E)c), din sesiunea iunie – iulie 2020. Dintre cei 3.362 de candidați inscriși in județul Brașov (2.544 la matematica, respectiv 818 la istorie), s-au prezentat 3.237 de candidați. Doi candidați…

- Ministerul Educației și Cercetarii va publica rezultatele obținute de catre elevi, in urma susținerii examenelor naționale, cu anonimizarea numelui și a prenumelui. Este prima data de la intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor, cand notele/rezultatele candidaților vor…

- Evaluarea Nationala a continuat miercuri, 17 iunie a.c., cu proba la Matematica. In județul Valcea s-au inscris 2927 de absolvenți ai clasei a VIII-a, din care s-au prezentat la examen 2830, iar 97 au fost absenți. Proba s-a desfasurat in bune condiții in toate cele 88 de centre de examen constituite…

- Ordinul ministrului Educatiei privind suspendarea organizarii si desfasurarii Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, a simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat national in anul scolar 2019…