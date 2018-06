S-au acoperit total cu aluminiu, ca să poată traversa frontiera. Povestea tristă a unor migranţi irakieni Cei sapte migranti erau ascunsi intr-un container aflat in remorca unui camion, care urma sa fie imbarcat pe un vapor cu destinatia Italia. Ei au fost foarte aproape de reusita, numai ca un aspect secundar a dus la prinderea lor. Practic ei nu au fost detectati de scanner, insa unul dintre politistii de frontiera a vrut sa stie de ce containerul, care era trecut in acte ca ar transporta piese auto, este mai greu decat valoarea trecuta pe hartie. La o examinare mai atenta a camionului au fost descoperiti cei sapte migranti irakieni, care, impreuna cu soferul, au fost arestati de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de sosirea extremei drepte la putere in Italia, guvernul de centru stanga aflat la final de mandat inchisese o mare parte din frontiera maritima, cu pretul unor aranjamente controversate.

- Chiar inainte de sosirea extremei drepte la putere in Italia, guvernul de centru stanga aflat la final de mandat inchisese o mare parte din frontiera maritima, cu pretul unor aranjamente controversate. Dar expulzarile masive promise constituie o provocare mult mai delicata, comenteaza luni France Presse.…

- Muntenegru, tara pe teritoriul careia trec din ce in ce mai multi migranti in tentativa de a ajunge in Uniunea Europeana, ia in calcul construirea unui gard din sarma ghimpata la frontiera cu Albania, informeaza Reuters citand un oficial muntenegrean, transmite News.ro.

- Vor avea elevii si profesorii o minivacanta de 9 zile, date fiind zilele libere de Rusalii si 1 iunie? Inca nu a fost anuntat in mod oficial acest lucru, dar exista voci care spun ca Guvernul pregateste o astfel de decizie. Practic, in perioada urmatoare exista 2 zile lucratoare libere decretate in…

- Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iasi (România), împreuna cu inspectori vamali, au descoperit, ascunse în diferite locuri din autocar, 11 facturi comerciale falsificate. Cazul a fost înregistrat pe data…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti o anulare a acordului cu ONU care prevedea regularizarea situatiei a mii de refugiati africani in Israel si reinstalarea unui numar similar in tari occidentale, relateaza AFP conform News.ro . ”Dupa ce am auzit multe pareri despre acest acord, am…

- Patru persoane, doi copii si doi adulti au fost descoperiti de politistii de frontiera in apropierea punctului de trecere de la Naidas. Oamenii legii au stabilit ca cei patru sunt cetateni irakieni iar fetita de opt ani si mama acesteia au nevoie rapid de ingrijiri medicale. “Persoanele in cauza nu…

- Aproape 6.000 de iubitori de galben și albastru au urcat duminica, imediat dupa pranz, in tribunele și peluzele arenei Ilie Oana. Ca sa vada ce? O mostra de meci ca o… fata trista, ca sa nu zic chiar urata! Total neașteptat pentru o echipa care, deși aflata in Liga a III-a, facuse doua cantonamente…