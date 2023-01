S-ar terminat epoca smartphone-urilor ieftine Smartphone-ul trebuia sa devina un teren de testare pentru modemurile 5G ale Apple. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Filiala din Japonia a Apple trebuie sa plateasca fiscului taxe suplimentare de 13 miliarde de yeni (aproape 98 de milioane de dolari), pentru vanzarile angro de iPhone-uri si alte dispozitive Apple catre turisti straini care au fost scutite incorect de taxa pe consum, a relatat luni publicatia Nikkei,

Selectionata Croatiei a invins naționala Marocului cu scorul de 2-1, in finala mica, in finala mica a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, care a avut loc loc sambata, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan,

Istoria economiei europene, cand importam energie si materii prime ieftine din Rusia, s-a terminat, a declarat, sambata, la Bucuresti, premierul Ungariei, Viktor Orban.

Noul șef al Twitter, Elon Musk, a declarat ca nu se opune ideii de a-și crea propriul smartphone daca Apple și Google vor elimina aplicația de pe platformele lor, anunța Yahoo News.

China introduce noi restricții COVID in marile orașe, in timp ce tensiunile de la fabrica Apple au degenerat in violențe și au sporit ingrijorarile legate de economie, potrivit Reuters.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat luni informațiile potrivit carora ar avea un smartwatch Apple și un telefon de la același producator.

UTA Arad a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 1-1 (1-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate cu Germania, 29-29 (16-15), miercuri seara, la Tatabanya (Ungaria), in ultimul test disputat inaintea Campionatul European - EHF EURO 2022, anunța Agerpres.