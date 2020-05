Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea medicamentului antimalaric hidroxiclorochina pacienților infectați cu virusul Covid-19 nu a avut rezultate semnificative, arata un studiu realizat in doua spitale din New York, transmite...

- „Este o procedura la care ne-am gandit, poate va suferi unele modificari (...); ii si familiarizam pe elevi cu procedura, ii invatam de fapt cum anume ar trebui sa se comporte si la examenele nationale vom urma acceasi procedura", a spus Anisie la Realitatea Plus, conform Agerpres. Potrivit acesteia,…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat ca accesul in pietele agroalimentare din municipiu va fi facut doar in urma verificarii temperaturii corporale. Acesta a mai spus ca in sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta s-a dispus sa fie desfiintate, temporar, gratarele amplasate in zonele…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a informat ca incepand de vineri accesul in pietele agroalimentare din municipiu va fi facut doar in urma verificarii temperaturii corporale, aceasta decizie fiind luata in cadrul sedintei de joi a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi."Incepand…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a informat ca incepand de vineri, 1 mai 2020, accesul in pietele agroalimentare din municipiu va fi facut doar in urma verificarii temperaturii corporale, aceasta decizie fiind luata in cadrul sedintei de joi a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului…

- Indragitul artist a facut un live pe pagina sa de Facebook, fiind urmarit, in 40 de minute, de milioane de oameni, care l-au apreciat pentru opinia lui vizavi de virusul ucigas care a ucis sute de mii de oameni. ”Situația actuala, care, probabil, este datorata marilor puteri, intr-o galceava bine gandita…

- Pandemia de coronavirus a redus la minimum activitatea oamenilor din toate colturile lumii.Copiii nu mai frecventeaza scolile sau gradinitele, iar adultii lucreaza de la domiciliu. Este momentul in care a salva omenirea inseamna a sta acasa.

- Panica pune incet-incet stapanire pe intreaga lume pe masura ce bilanțul epidemiei de coronavirus din China se agraveaza. In timp ce organizațiile internaționale se codesc sa declare o pandemie, oamenii și-au adus aminte ca acum 100 de ani, in 1920, lumea se confrunta cu epidemia de gripa spaniola,…