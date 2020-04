Stiri pe aceeasi tema

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni, potrivit unui comunicat al companiei.Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID-19,…

- Ce salariu are Raed Arafat. Șeful DSU este prezent la datorie 24 din 24, in aceste zile. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne caștiga o suma impresionanta. In ciuda scandalurilor pe care le-a avut pe tema Colectiv, șeful de stat a fost și este in continuare apreciat de superiorii sai.…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a-i propune sa dezvolte legaturi intre cele doua tari, oferind ajutorul Washingtonului in lupta impotriva noului coronavirus, a afirmat sambata agentia de presa oficiala a Phenianului, KCNA, potrivit…

- Intr-o scrisoare postata pe site-ul companiei, CEO-ul Apple a spus ca „cel mai eficient mod de a reduce riscul de transmitere a virusului este reducerea densitatii si maximizarea distantarii sociale", anunta Bloomberg. Apple are 460 de magazine in toata lumea exceptandu-le pe cele din China,…

- Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters. Moscova este dispusa sa contribuie…

- In Romania, cum am sustinut de nenumarate ori, nu exista si nu a existat o lupta reala impotriva coruptiei, ci doar o lupta pentru monopolul asupra coruptiei.Pai daca ar fi facut PSD ce face acum PNL (șiavem deja o lista de abuzuri grosolane si chiar cinice pe fata) am fi avutlejer 200.000 in strada,…

- Statele Unite si Irakul ar trebui sa continue misiunea lor comuna de a lupta impotriva gruparii extremiste Stat Islamic, a declarat miercuri presedintele irakian Barham Salih, relateaza dpa, potrivit Agerpres.''Am avut o relatie de durata, iar Statele Unite au fost un partener pentru Irak…