S-ar putea circula mai repede cu trenul pe 106 km din zona Vatra Dornei CFR SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesar modernizarii liniei de cale ferata Ilva Mica - Pojorâta, 106 km. Valoarea estimata a contractului este de 73 milioane lei, iar durata este de 23 de luni. Trenurile circula în prezent cu viteze medii cuprinse între 36 și 46 km/h. Pe cei 106 km exista o mica porțiune unde trenurile pot depași 75 km/h, dar în mai multe zone viteza este limitata la 60 km/h. Porțiunea este parte a liniei principale 502 Ilva Mica - Suceava.



Subsecțiunea ce se vrea a fi modernizata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

