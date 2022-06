Ofiterii CNA si procurorii anticoruptie l-au retinut pe seful unei intreprinderi municipale de alimentatie publica din Chisinau si trei agenti economici, in cadrul unor dosare, pornite pe fapte de corupere pasiva si activa. Acestia sunt banuiti ca ar fi actionat in complicitate, trucand contracte de achizitionare a produselor alimentare pentru scolile si gradinitele din Chisinau, cauzand prejudicii in proportii deosebit de mari bugetului local.