S-a votat: Șefii de instituții sau funcționarii publici scapă de amendă dacă nu își îndeplinesc atribuțiile Conducatorii instituțiilor sau funcționarii care nu și-au facut treaba nu vor mai plati amenzile pentru fiecare zi in care nu au pus in aplicare decizia instanțelor, amenzile urmand sa fie platite de instituție, arata reprezentanții USR intr-un comunicat de presa. E vorba despre un proiect de lege depus de parlamentari PSD, PNL și UMDR, care modifica […] The post S-a votat: Șefii de instituții sau funcționarii publici scapa de amenda daca nu iși indeplinesc atribuțiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

