S-a votat legea care obligă OMV Petrom să plătească taxa de solidaritate Camera Deputaților a votat legea care obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Politicul a gasit soluția de a obliga OMV Petrom sa plateasca taxa de solidaritate. Mai intai Guvernul a dat o ordonanța privind contribuția de solidaritate de 60% pe ″profiturile excesive″ ale companiilor din industriile de țiței, gaze, carbune și rafinare, impusa la finalul anului trecut in aplicarea unui Regulament UE din octombrie 2022. Apoi, Camera Deptuaților a transformat OUG in lege. In plus, fața de OUG 186/2002, deputații din arcul guvernamental au adaugat un amendament, ce a aparut in raportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

