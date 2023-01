S-a vindecat de cancer, deși medicii nu-i mai dădeau decât un an de viață Un barbat diagnosticat cu cancer al cailor biliare nu mai avea decat un an de viața. Dar, datorita unui tratament experimental, barbatul, in varsta de 51 de ani, a supraviețuit bolii și traiește. ”Cand se intampla un asemenea eveniment, iți dai seama ca viața esre facuta pentru a fi traita”. In august 2020, britanicul Robert Glynn consulta medicul pentru o durere in zona umarului. Dar el afla ca sufera de o forma de un cancer al cailor biliare. Medicii erau sceptici in privința șanselor de vindecare. De altfel, cancerul intr-un stadiu avansat era deja extins la glandele suprarenale, potrivit BBC… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

