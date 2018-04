S-a vândut un mare centru comercial din Militari Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea de piata de la sfarsitul anului. Tranzactia va fi finalizata pana la sfarsitul trimestrului trei din 2018. Vanzarea Militari Shopping Center face parte din noua strategie a Atrium de a-si rebalansa portofoliul, atat geografic, spre Polonia si Cehia, cat si dupa clase de active, unde compania isi propune sa detina jucatori mai mari, care sa domine piata in care activeaza. Compania a anuntat recent ca a vandut 19 proprietati, adica majoritatea din Ungaria si ca a terminat repozitionarea portofoliului din Cehia. La inceputul lunii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

