S-a vândut catalogul muzical al trupei Queen pentru 1 miliard de lire sterline. Este cea mai mare tranzacție din istoria muzicii S-a vandut catalogul muzical al trupei Queen pentru 1 miliard de lire sterline. Sony Music a realizat achiziția monumentala, cumparand pentru suma impresionanta de 1 miliard de lire sterline. Aceasta reprezinta cea mai mare tranzacție de acest gen din istoria industriei muzicale. Catalogul muzical al trupei Queen , ce include hituri celebre și albume care au dominat topurile, a fost vandut pentru o suma record. Deși Universal Music Group a manifestat interes, Sony Music a reușit sa incheie afacerea, transformand aceasta tranzacție in cea mai valoroasa vanzare de drepturi muzicale inregistrata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

