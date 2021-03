Barbatul de 47 de ani din Targu Jiu care a murit in 1 martie, la o zi de la vaccinarea impotriva COVID, fusese vaccinat cu ser AstraZeneca din lotul ABV 2856 oprit de la utilizare in Italia, a declarat vineri pentru HotNews.ro directorul Direcției de Sanatate Publica Gorj, Narcis Stoian. El spune ca nu a fost stabilita insa nicio legatura de cauzalitate intre deces și vaccinarea barbatului. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia "Barbatul a fost vaccinat cu vaccin AstraZeneca din lotul ABV 2856 oprit de la utilizare in Italia, dar nu s-a stabilit…