- Miliardarul si filantropul Bill Gates, fondator al Microsoft, unul dintre finantatorii dezvoltarii de vaccinuri, a anuntat ca... The post S-a vaccinat Bill Gates. „Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccin” appeared first on Renasterea banateana .

- Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva Covid și i-a sfatuit pe americani sa faca același lucru. El a fost imunizat in propria mașina intr-un centru drive through. Actor și fost guvernator republican al statului american California, Schwarzenegger a scris pe Twitter ca nu a fost niciodata atat…

- Va spuneam mai devreme faptul ca internetul a fost inundat de glume și meme-uri, dupa ce Klaus Iohannis s-a vaccinat astazi, și a parut intr-o forma fizica foarte buna. Desigur, de la petrecere nu putea lipsi Ambasada Suediei la București, care a scris „Viking Fitness – arm at 14 weeks workout„. Klaus…

- Elon Musk l-a devansat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și a devenit cea de-a doua cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index . Valoarea neta a CEO-ului Tesla se ridica acum la aproximativ 128 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu nu mai puțin de 100 de miliarde…