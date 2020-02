S-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune şi a paralizat tot oraşul câteva ore Un individ a pus pe jar intregul municipiu dupa ce s-a urcat pe stalpul de inalta tensiune de langa piata Alexandru, amenintand ca se arunca in gol. Cei de la E.ON Electrica au oprit curentul imediat in zona centrala a Iasului, inclusiv la patru spitale. Cel care se urcase pe stalp are 24 de ani si este din Suceava si a motivat gestul in semn de protest ca patronul stanei unde lucrase anterior nu ii daduse banii pentru patru luni (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

