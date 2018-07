Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a urcat baut la volan a provocat un accident pe DN 74, in județul Hunedoara. Mai exact, barbatul de 57 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, pe raza localitații Crișcior, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de carosabil umed, a…

- La data de 10 iunie 2018, in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de 47 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism in directia Sebes – Sibiu, nu s-a asigurat in mod corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, intrand in coliziune cu un autoturism ce…

- Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-au urcat la volan fara permis si a incercat sa ii duca de nas pe politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 17.50, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control ...

- Un incident mai putin obisnuit s-a petrecut joi seara, la Mitocu Dragomirnei, dupa ce un barbat de 28 de ani, fara permis de conducere, a sustras din fata locuintei sale autoturismul unei cunostinte venite in vizita, dupa care, in timp ce se plimba pe ulitele comunei, a provocat o tamponare cu alte…

- Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan beti ori fara a avea permis. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 12.30, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DC Fratauții Noi autoutilitara condusa de un localnic ...

- Cifre care dau fiori oricarui șofer disciplinat: poliția a gasit in trafic aproape 20 de mii de persoane care conduceau in stare de ebrietate sau fara sa fi avut permis. Peste 5.000 au fost prinși doar in Galați, anul trecut. Ultimul exemplu este al unui barbat de 50 de ani.

- Un tanar in varsta de 23 de ani va raspunde penal dupa ce s-a urcat la volan fara a avea permis si apoi s-a angajat intr-o urmarire cu politia. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 10.05, in timp ce acționa pe DC Vețau din comuna Putna, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie ...

- Politistii l-au identificat si s-au dus la el acasa, moment in care soferul a devenit agresiv. Barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest si a sarit sa ii atace pe politisti. In altercatie unui politist i-a fost rupta uniforma. Acum barbatul are dosar penal pentru ultraj, conducere…