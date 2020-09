S-a urcat la volan, deși nu deținea permis și a fost prins pe E 85, gonind cu 195km/h Dosar penal intocmit de polițiști La data de 31 august a.c., ora 17.45, polițiștii au depistat un tanar de 20 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E 85 – in afara localitații Calimanești, inregistrat de aparatul radar cu o viteza de 195 km/h. Din primele verificari efectuate de […] Articolul S-a urcat la volan, deși nu deținea permis și a fost prins pe E 85, gonind cu 195km/h apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

