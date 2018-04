Stiri pe aceeasi tema

- Preotul care ar fi provocat accidentul rutier de luni, de pe DN25, din județul Galați, a fost externat joi, dupa ce a fost supus mai multor investigatii medicale. Soția preotului ramane in continuare internata. Potrivit unor surse medicale, preotul Florin Serbu, implicat in accidentul rutier care a…

- Polițiștii hunedoreni au fost sesizați de un tanar de 25 de ani ca i-a disparut mașina din fața casei. Oamenii legii au inceput imediat cercetarile, iar in cele din urma au identificat un minor de 17 ani ca fiind principalul suspect de furt. ”In data de 09.04.2018, Poliția Municipiului Oraștie a fost…

- Deși IPJ Argeș a transmis, miercuri, ca a amendat cu 14.500 de lei Districtul Cepari, din cadrul Regiei Judetene de Drumuri, pentru ca nu a deszapezit DJ 703 I, pe care s-a produs un accident mortal in care a fost implicata o duba a mascaților, directoarea Regiei de Drumuri, Alina Nicolau, neaga ca…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Deși era in stare avansata de ebrietate, un babat din Timis s-a urcat la volanul mașinii sale. A pierdut insa controlul autoturismului și a lovit o vidanja, staționata langa drum. Accidentul a avut loc ieri, in Ghilad. Sositi la fata locului, politistii din Deta l-au supus pe soferul in varsta de 39…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.