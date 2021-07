Un barbat care a devenit milionar din cauza unei erori bancare a ajuns, in final, in inchisoare, dar dupa cateva luni in care s-a bucurat de averea primita din greșeala. Roman Yurkov, din Tula, Rusia, a ramas uluit cand s-a trezit in cont cu 95,2 milioane de ruble, adica peste 1 milion de euro, anul trecut, la sfarșitul lunii mai. Suma a ajuns in contul sau ca urmare a unei erori tehnice aparute in timpul actualizarii aplicației mobile a bancii sale, informeaza Newsweek . Astfel, in zilele de 31 mai și 1 iunie, el a facut 220 de tranzacții. Printre multe altele, Yurkov și-a cumparat patru apartamente,…