- Un obiect care a cazut pe o mașina și a carui proveniența nu este deocamdata cunoscuta a creat panica marți seara in cartierul Craiovița Noua. Acesta a strapuns parbrizul mașinii și are aproximativ o jumatate de metru lungime, susțin martorii. ...

- Tanarul de 18 ani a consumat alcool, apoi a furat masina unui localnic si s-a urcat la volan fara sa aiba permis de conducere. La scurt timp, a lovit un batran in varsta de 79 de ani, care mergea pe marginea drumului, apoi a fugit. A fost gasit de politisti, iar oamenii legii au descoperit…

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat, in aceasta saptamana, o asociere cu Primaria Magureni, pentru derularea in parteneriat a unor lucrari de modernizare pe DJ 145. Proiectul prevede amenajarea de trotuare, rigole, piste de biciclete si parcari pe marginea drumului judetean, pe o lungime de peste 1,6…

- Gara regala din Curtea de Argeș, construita la 1898 din dorința regelui Carol I, zace in paragina. Cu toate ca este declarata monument de patrimoniu, cladirea - altadata mandria orasului - se degradeza pe zi ce trece. Anul trecut, Compania de Cai Ferate a scos la licitatie un contract de reconstructie…

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- Panica printre buzoieni dupa ce au observat ca, in centrul orașului, mai multe echipe ale Urbis Serv taie copacii ornamentali și toaleteaza teii de pe Bulevardul Unirii. Deja in spațiul public se creasera zeci de scenarii și se lansasera acuzații grave la adresa administrației locale. Pentru a indeparta…

- Un barbat a fost ranit, in urma cu putin timp, pe bulevardul Decebal din Craiova, in zona Reloc, dupa ce a fost lovit de o masina, care circula din directia Pod Electro spre Gara. Persoana lovita este in stare grava, ...