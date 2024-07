Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești și Teatrul “Toma Caragiu” au pregatit și alte surprize pentru ploieștenii care vor participa la Let’s PLAY Festival, eveniment inedit dedicat tinerilor, care se va desfașura in acest weekend, 05-07 iulie a.c., in centrul civic al orașului. Astfel, in cea de-a doua zi a…

- Sambata, 6 iulie, pe aleea pietonala din fața Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești vor avea loc o serie de acțiuni care sunt organizate cu ocazia evenimentului Let’s PlayFestival. Astfel, intre orele 9.30 și 11.00, Crucea Roșie, in parteneriat cu teatrul ploieștean, va susține, in cadrul proiectului ”Descopera…

- Portul și jocul popular romanesc au acaparat mapamondul in aceasta perioada! Gasești romani, argeșeni, musceleni cu deosebire pe ambele maluri ale Atlanticului, fiindca saptamana trecuta s-au aflat in Statele Unite ale Americii, la New York, membrii Ansamblului ”Ciobanașul” – Corbii de Piatra, insoțiți…

- Festivalul de muzica UNTOLD, organizat la Cluj-Napoca, din anul 2015, ocupa locul trei, in top 100 al celor mai mari festivaluri din lume, urcand trei pozitii, anul acesta – au anuntat organizatorii. Realizat de publicatia britanica DJ Mag, clasamentul este construit pe baza voturilor primite din partea…

- Trei dintre cele cinci premii acordate au fost caștigate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, unul a revenit Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și unul Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfantu Gheorghe. Ediția din acest an a Festivalului BUZAU/ IUBEȘTE/ TEATRU, care s-a desfașurat in perioada 25 mai –…

- Cea de-a XIX-a ediție a festivalului BUZAU/IUBEȘTE/TEATRU s-a incheiat sambata, 1 iunie, la Teatrul „George Ciprian”. Au fost acordate cinci premii, trei dintre ele fiind caștigate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, unu de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și unu de Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfantu…

- Festivalul BUZAU/IUBEȘTE/TEATRU, ajuns anul acesta la cea de-a XIX-a ediție, se apropie de final. El a inceput pe 25 mai și continua pana sambata, 1 iunie, la Teatrul „George Ciprian” din Buzau. Spectacole invitate de la teatre din intreaga țara, in regia unora dintre cei mai apreciați creatori, intra…

- Reamintim ca incepand cu anul 2022, spectacolele Teatrului de Stat Constanta se joaca pe scena Salii Studio Teatrul de Stat Constanta a incheiat stagiunea 2023 ndash; 2024 odata cu avanpremiera spectacolului "Casa Bernardei Alba". Reprezentantii institutiei au transmis ca in lunile mai si iunie, actorii…