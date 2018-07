S-a tras cortina la NEVERSEA 2018. Bilantul fortelor de ordine

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, lucratorii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) si cei ai structurilor din Sistemul National de Ordine si Siguranta Publica, precum si Politia Locala Constanta, care au asigurat masurile de ordine si siguranta pentru participantii la festivalul maraton de muzica…

- Peste 40 de amenzi au fost aplicate pe parcursul celor patru zile si patru nopti de desfasurare a Festivalului de muzica electronica Neversea, de pe Plaja Modern, din Constanta, informeaza un comunicat al Gruparii Mobile de Jandarmi (GMJ) Tomis. Potrivit sursei citate, lucratorii din cadrul…

- Andreea Raicu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a scris un mesaj pemoționant pe contul de socializare, unde a povestit despre momentele in care a simțit ca va ceda. “Ma uit mereu in urma, la momentele grele, la experiențele intense pe care mi le-a oferit viața și oricat de dificile…

- Sefi ai fortelor de politie din Statele Unite, atat republicani cat si democrati, au cerut miercuri Casei Albe sa gaseasca alternative la detentia familiilor de imigranti, avand in vedere riscurile pe care aceasta o reprezinta pentru copii si costul sau imens, relateaza Reuters. Intr-o scrisoare comuna,…

- DECLARATIE DE PRESA A PURTATORULUI DE CUVANT AL PNL, IONEL DANCA: FOLOSIREA FORTEI IMPOTRIVA MANIFESTATILOR PASNICI ESTE UN ABUZ SPECIFIC REGIMULUI AUTORITAR DRAGNEA - TARICEANU CARE TREBUI SA INCETEZE Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta…

- In perioada 11 – 17 iunie 2018 inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale in mai multe unitați de pe raza județului Gorj. In urma verificarilor s-au aplicat sancțiuni in valoare de 1.420 de lei. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor…

- Politistii efectueaza cercetari in cazul unei amenintari false cu bomba la o banca din municipiul Giurgiu, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. "La orele 4,05, prin sistemul unic de urgenta 112, o voce feminina anunta ca la o unitate bancara din municipiul Giurgiu se afla amplasata…

- Relația de sponsorizare dintre firma Coca Cola și Serviciul Poliției Rutiere din județul Timiș este anchetata de DNA. Mai mulți șefi ai instituției statului au ajuns in judecata, pentru infracțiuni de corupție, potrivit rechizitoriului intocmit de procurori. Filmul presupusei ințelegeri spune o poveste…