- Lavinia Petrea e insarcinata pentru a treia oara si este mai fericita ca niciodata. Desi este o prezenta extrem de discreta ea a tinut sa faca in public marele anunt. Lavinia Petrea trece prin clipe de reala bucurie, familia sa se va mari cu inca un membru, iar fericita mamica a dezvaluit ca va avea…

- Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsa de cinci ani de inchisoare impotriva fostului international spaniol Xabi Alonso, acuzat de o frauda in valoare de 2 milioane euro, in timpul exercitiilor fiscale din 2010, 2011 si 2012, scrie realitatea.net.

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Ceea ce nu au putut face cu prietenia, par sa faca cu razboiul! Victor Ponta și Liviu Dragnea au ajuns la nivelul in care spun tot ce știu negativ unul despre celalalt, de la acuzații de colaborare cu SRI, la atacuri personale și ale apropiaților. Ruptura dintre cei doi pare sa fie iremediabila,…

- Fiica lui Florin Salam, Betty Stoian l-a dat pe Catalin Vișanescu, iubitul sau, in judecata, pentru a primi o autorizație de casatorie inaintea varstei de 18 ani, procesul fiind deja inregistrat la Judecatoria sectorului 3 din București.

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…