S-a terminat vacanța de Paște. Elevii se întorc la cursuri începând de marți, 21 aprilie S-a terminat vacanța de Paște! Incepand de astazi, marți, 21 aprilie, elevii și studenții se intorc la cursuri, dupa trei saptamani de pauza. Gata vacanța. Elevii se intorc la cursuri Elevii și studenții vor reveni din vacanța de Paște la cursurile școlare. Din cauza faptului ca starea de urgența decretata de președinte a fost prelungita, […] The post S-a terminat vacanța de Paște. Elevii se intorc la cursuri incepand de marți, 21 aprilie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

