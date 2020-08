Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de plen in care trebuia dezbatuta și votata moțiunea de cenzura a fost suspendata din lipsa de cvorum. Pentru desfașurarea ședinței ar fi trebuit ca in plen sa fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strange doar 226 de parlamentari. Astfel, ședința de plen in care trebuia dezbatuta…

- Foto: Timi Slicaru UPDATE Premierul Ludovic Orban declara ca moțiunea de cenzura depusa de 206 parlamentari PSD „este consumata” și este in afara cadrului constituțional. El respinge acuzațiile lui Victor Ponta ca ar exista „un blat PSD-PNL”. „Moțiunea este in afara cadrului constituțional. Așteptam…

- Ședința in care se dezbate și voteaza moțiunea de cenzura depusa de PSD, intitulata „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”, a fost suspendata o ora. La deschiderea ședința au...

- Ședința de plen in care ar trebui dezbatuta și votata moțiunea de cenzura depusa de PSD a fost amanata pentru o ora. La momentul dezbaterilor din plen, erau prezenți doar 170 de parlamentari, departe de cvorumul necesar de 233 de parlamentari.

- Luni, incepand cu ora 14.00, va avea loc ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea si votul asupra Motiunii de cenzura initiate de 205 deputati si senatori. Pentru ca ședința de plen sa se desfașoare, este nevoie de prezența a cel puțin 233 de parlamentari, astfel incat sa…

- Liderii PNL se vor reuni intr-o ședința a Biroului Permanent Național, in sistem online, cu incepere de la ora 20.00, ne-au precizat surse din PNL.Ședința vine in contextul in care președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat faptul ca moțiunea de cenzura va fi votata…

- (update 10:05) Astazi se va convoca ședința Biroului permanent, cu propunerea de a dezbate moțiunea de cenzura in Parlament, la ora 14.00. In eventualitatea demiterii Guvernului, un Guvern in exercițiu nu poate aproba unele decizii absolut importante, din acest motiv am venit cu propunerea sa aprobam…

- Cabinetul de miniștri se intrunește in ședința, la aceasta ora, pentru a aproba 24 de subiecte incluse pe ordinea de zi. Ședința a fost stabilita pentru astazi, deoarece tot astazi, la ora 10:00, Biroul permanent urmeaza sa decida convocarea ședinței Parlamentului pentru dezbaterea moțiunii de cenzura…