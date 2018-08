Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu a rupt seria de 3 etape fara victorie a lui Jiangsu Suning și s-a impus la limita (1-0) contra lui Guangzhou R&F, apropiindu-se la 6 puncte de campioana Evergrande. Una rece și alta calda pentru antrenorii romani din China. Daca Petrescu (Guizhou Zhicheng) a pierdut vineri, Cosmin Olaroiu…

- A treia victorie a gazdelor in campionat in aceasta editie a venit dupa golurile marcate de Zheng Kaimu '13, Han Pengfei '41 si Steve '49. Oaspetii au redus diferenta prin Graziano Pelle '81. Intr-un alt meci din aceasta etapa, Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a terminat…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu Chongging Lifan, in etapa a XVIII-a a campionatului chinez, informeaza news.roIntr-un alt meci, Guizhou Hengfeng, formatia pregatita de Dan Petrescu, a fost…

- Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu a invins-o acasa pe cea a lui Dan Petrescu, Guizhou Hengfeng, cu scorul de 3-1, intr-un meci disputat duminica in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Chinei. Golurile au venit dupa minutul 60. Guizhou Hengfeng, lanterna rosie, a deschis scorul gratie lui…

- Echipa de fotbal Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a fost eliminata miercuri in mod dramatic in sferturile de finala ale Cupei Chinei dupa un gol primit in minutul 90+7 al returului cu Guangzhou R&F, in timp Guizhou Hengfeng, pregatita de Dan Petrescu, a parasit competitia dupa un…

- Formațiile antrenate de Dan Petrescu și Cosmin Olaroiu au obținut doar cate un punct in etapa a 13-a din China. Dan Petrescu nu a reușit inca sa resusciteze ultima clasata din China, Guizhou Zhicheng. A remizat in deplasarea de la Guangzhou R&F, scor 1-1, fiind egalat in minutele de prelungire ale…

- Cosmin Olaroiu se descurca foarte bine și in China, reușind sa o salte pe Jiangsu Suning de la retrogradare pe locul 4 dupa 11 etape, la 4 puncte de lider. Antrenorul roman, caracterizat de La Gazzetta dello Sport, "un uriaș surazator, un personaj fantastic, cu o mare deschidere mentala", le-a povestit…