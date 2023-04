S-a terminat cu solidaritatea? Guvernul polonez a interzis importurile de alimente din Ucraina

Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral. ”Astazi, guvernul a decis asupra unui regulament care interzice intrarea, importul de cereale in Polonia, dar si zeci de alte tipuri de alimente (din Ucraina)”, a spus Kaczynski in cadrul conventiei partidului PiS. Lista acestor marfuri va fi inclusa in regulamentul guvernamental si exista marfuri…