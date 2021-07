Leo Messi (34 de ani) și-a trecut in palmares primul titlu major alaturi de Argentina, dupa ce „pumele” au invins la limita Brazilia, scor 1-0, in finala din aceasta dimineața. Victoria Argentinei e și triumful celor care nu renunța. Dupa patru finale pierdute in prealabil, Messi și-a vazut, in sfarșit, visul indeplinit: cucerirea unui trofeu major alaturi de naționala. ...