- Ea spune ca, la inceput, producatorii auto au tratat cu aroganta propunerea CE de a modifica modul in care sunt omologate masinile. Bienkowska mai spune ca producatorii auto erau foarte apropiati de guvernele nationale si mereu au sustinut ca au gresit foarte putin, minimizand gravitatea unor scandaluri…

- Mașinile diesel sunt terminate. In cațiva ani vor disparea. Tehnologia aceasta este de domeniul trecutului. Sunt spusele comisarului european Elzbieta Bienkowska, care susține ca țari precum Romania, Polonia și Slovacia ar trebui sa creasca numarul recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem…

- Hamburg, al doilea oraș german ca marime, introduce de la 31 mai restricții pentru mașinile diesel cu norma inferioara celei Euro 6, fiind instalate deja 100 de indicatoare care anunța masura. Interdicția se aplica de la 31 mai pe numai doua strazi, dar o decizie recenta a justiției germane deschide…

- Comisarul european pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, a criticat statele europene, printre care si Romania, care n-au impus obligativitatea de a retrage de pe piata automobilele poluante implicate in scandalul Dieselgate.

- Patru mari producatori auto au anuntat anul acesta ca vor renunta la motoarele diesel. Anul trecut au fost vandute 62 de milioane de masini pe benzina si doar 14 milioane de vehicule diesel. Vanzarile de hibride si electrice au totalizat 3,8 milioane de unitati. Pana acum, patru companii care produc…

- Dupa ce autoritațile de la Bruxelles au adoptat regementari drastice și extrem de costisitoare pentru producatorii auto in ceea ce privește poluarea, tot mai multe companii renunța sa mai lanseze sau sa mai comercializeze mașini diesel in Europa. Potrivit Bloomberg, a venit rândul gigantului suedez…

- Trei persoane au fost ranite, marti, intre care una este inconstienta, dupa ce un autoturism si o motocicleta s-au ciocnit pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri, in zona localitatii Bolintin-Vale. Cozile de mașini se intind pe mai mult de 10 kilometri,…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile pledeaza in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate "frustrante", scrie digi24.ro.