- Elena Merișoreanu e prietena de ani de zile cu Dorian Popa, așa ca l-a sunat pe artist dupa ce acesta a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. „A fost, undeva, parca zicea ca intr-un club, unde se fuma și ca a inhalat de acolo”, a povestit pentru Playtech cantareața de muzica populara…

- Mama lui Dorian Popa, Luminița Popa, a rupt tacerea dupa ce cantarețul a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, a ieșit pozitiv la canabis. „Nu se va baga intr-o gaura de șarpe”, spune aceasta dupa incidentul fiului ei, pentru Click. Luminița Popa a sarit in apararea fiului ei, dupa…

- Dorian Popa a fost oprit in trafic, vineri seara, in localitatea Domnesti, judetul Ilfov. El a fost testat pozitiv pentru substante interzise, fiindu-i prelevate probe biologice. ”La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov- Serviciul Rutier,…

- Claudia Iosif a facut primele declarații dupa ce Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. „Doamne ferește! Nu am știut nimic”, a exclamat ea in reacția pe care a oferit-o pentru publicația Spynews. Claudia Iosif, cunoscuta in showbiz drept Babs, susține ca nu știa nimic…

