- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…

- Ncusor Dan, primarul ales al Capitalei, a dat asigurari ca bcuurestenii vpr avea caldura si apa calda, dar a avertizat ca aceasta iarna probabil vor fi numeroase avarii la reteaua de termoficare din cauza tevilor vechi.

- Nicusor Dan, primarul general ales al Capitalei, a declarat miercuri ca, din momentul in care va prelua functia, va face un management de avarie in ceea ce priveste situatia retelelor de termoficare (apa calda și caldura) din Bucuresti. El anticipeaza ca vor fi „sute de avarii” la iarna.

- Potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde, Nicusor Dan este noul primar al Capitalei, Candidatul sutinut de PNL-USR PLUS a obtinut o victorie categorica in fata candidatei PSD, Gabriela Firea. Potrivit exit-poll-ului, Nicusor Dan a obtinut 47,2% din voturile bucurestenilor. Gabriela Fiorea a fost votata…

- La ora 10:00, prezența la vot in București a fost de 6,01%. Fața de acum patru ani, au votat cu 1,6% mai mulți bucureșteni.Prezența la vot in București la ora 10:00109.500 de oameni au votat in București, potrivit Autoritații Electorale Permanente, pana la ora 10:00.Conform datelor oficiale, 6,01% dintre…

- Numaratoarea inversa pentru alegerile locale a început, vineri fiind ultima zi de campanie electorala pentru candidații înscriși în cursa pentru primarii și consiliile județene și locale. Desfașurata în condiții fara precedent din cauza pandemiei de coronavirus, campania se încheie…

- Alianța USR – PLUS a reușit sa se faca de ras cu un afiș conceput pentru campania electorala. Apa calda a fost dintotdeauna o problema in Capitala. Insa, in ultima vreme, lipsa acesteia se resimte in din ce in ce mai multe cartiere. Tocmai de aceea, alianța USR-PLUS a decis sa promita bucureștenilor…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca intrarea in cursa pentru Capitala a lui Traian Basescu, dar și a lui Calin Popescu Tariceanu schimba fundamental jocul, care nu se mai da doar intre PSD și PNL. Cristoiu arata ca PNL a impanzit Capitala cu afișe, o veche strategie a celor de la PSD, care satura…